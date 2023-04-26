Либо выдумал, либо виденье… В глухой рязанской деревне 69-летний старик застрелил закадычного друга. Но что-то в этой истории не так

Следствие по делу об убийстве в глухой касимовской деревне продолжается.

В Рязанской области задержали и отправили под стражу 69-летнего старика из глухой деревни, обвиняемого в убийстве закадычного друга. Все произошло 17 апреля в деревне Чуликса Касимовского района, где постоянно проживают всего несколько человек.

Признался сразу, но что-то не так...

Но узнали об убийстве только 21 апреля, когда в Чуликсу приехал дачник. Ему показалось странным, что один старик время от времени выходит на улицу из дома, а его 61-летнего соседа не видно. Обычно друзья всегда вместе.

Мужчина подошел к дому, и увидел, что хозяин жилища лежит и не дышит. Прибывшие по вызову участковый с медиками «скорой» перевернули труп, и обнаружили в животе огнестрельную рану.

Деревня глухая, добраться до нее – целая проблема, жилых домов крайне мало, поэтому пошли к ближайшему соседу. Тот был накачан алкоголем практически до коматозного состояния. Но по мере протрезвления 69-летний сосед признался, что – да, застрелил друга, и сделал это еще в понедельник, 17 апреля. По его словам, они пили несколько дней, а в тот трагический день выпили как минимум литр водки. Когда он вернулся к себе домой, то обнаружил там двух незнакомых парней…

Здесь сразу нужно пояснить, что старик либо все выдумал, либо действительно кого-то видел, но в состоянии алкогольного галлюциноза. В реальности в деревне вряд ли могли оказаться два посторонних человека, да так, что кроме старика их больше никто не видел.

«Я на него сильно обиделся»

«Там сидят два парня, которые требовали у меня мотоцикл. Я его в прошлом году купил за 60 тысяч рублей, - продолжил излагать дед свою версию случившегося. - Я отказал им, и решил их напугать. Пошел в баню, где хранилось ружье (незарегистрированное – Ред.) взял его и вернулся в дом, но незнакомцев уже след простыл. Не было и моего китайского мотоцикла, который стоял в комнате. Тогда я пошел к соседу, так как они могли быть у него, но тот послал меня, мол, это не мое дело, сказал он мне. Я на него сильно обиделся… За то, что он меня предал, навел на меня непонятных людей… И выстрелил ему один раз в живот».

- После этого он пошел к себе, выбросив по пути ружье в развалинах нежилого дома, и продолжил пить. В настоящее время обвиняемый взят под стражу, назначены необходимые экспертизы, в том числе – психиатрическая. Что касается мотоцикла, то к нашему приезду он находился в чулане, - рассказал КП-Рязань следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Родных у двух стариков практически не осталось. У погибшего в Московской области живет родной брат, а у обвиняемого вроде бы какая-то семья была, но осталась в Запорожье. Он еще в 2000 году бросил все и вернулся на малую родину в глухую рязанскую деревню.

Позже появились фото с места убийства...

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