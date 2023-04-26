Появились эскизы будущей поликлиники в рязанской Песочне

Эскизы будущей поликлиники в рязанской Песочне.

Областной минздрав обнародовал эскизы здания поликлиники, которую планируют построить к концу 2025 года в Рязани. Участок под нее выделен в микрорайоне Песочня, вблизи остановки общественного транспорта ДПР-5.

Эскизы публикует агентство 7info. По данным издания, новое медучреждение станет филиалом поликлиники горбольницы №11 и призвано ее разгрузить — при расчетной нагрузке 25 тыс. человек к ней прикреплены 90 тыс. человек.

В публикации говорится, что новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену и будет обслуживать 50 тыс. человек. Площадь здания составит 11,4 тыс. кв. м.

Ранее глава рязанского минздрава Александр Пшенников сообщал, что проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Основные работы пройдут в 2024-2025 годах, хотя начать их, возможно, удастся в 2023-м. Ввести объект в эксплуатацию власти рассчитывают в конце 2025-начале 2026 года.