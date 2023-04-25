К строительству новой поликлиники в рязанской Песочне могут приступить в 2023 году

Новая поликлиника в Рязани, по словам главы минздрава, будет рассчитана на 1200 посещений в смену.

В 3-4 квартале 2023 может начаться строительство новой поликлиники в Рязани. Об этом «Новая» сообщает со ссылкой на министра здравоохранения Александра Пшенникова. Участок под медицинское учреждение выделен рядом с остановкой «ДПР-5» в микрорайоне Песочня.

«Проектно-сметная документация уже разработана и прошла госэкспертизу. План строительства – 2024-25 годы. Работаем над тем, чтобы войти в стройку уже в 3-4 квартале 2023 года», - говорит Пшенников.

Ввести поликлинику в эксплуатацию власти рассчитывают в конце 2025-начале 2026 года. Она будет рассчитана на 1200 посещений в смену (на 200 больше, чем у 11-й больницы). Стоимость объекта оценивается в 2,6 млрд рублей.