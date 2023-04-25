Власти смогли назвать причину утренней пробки на кладбища Рязани. Вы не удивитесь

Татьяна Панфилова назвала причину утреннего транспортного коллапса в Рязани 25 апреля, когда сотни автомобилей двинулись на городские кладбища.

Причиной невероятной 10-балльной пробки на рязанских дорогах утром 25 апреля стала «недоговоренность с ГИБДД» со стороны городских властей.

По словам председателя Рязгордумы Татьяны Панфиловой, жалобы на автомобильные заторы стали поступать ей с раннего утра, а виной всему стало – невыделение отдельной полосы для движения транспорта. Речь в первую очередь идет об улице Черновицкой, которая буквально встала в огромном автомобильном заторе.

Городские чиновники признали свою промашку и пообещали учесть этот момент перед всеми православными праздниками.

25 апреля верующие рязанцы отмечали Радоницу – день поминовения усопших.