Невероятный затор! Рязанцы, спешащие на кладбище в Радоницу, оказались в мощной 10-балльной пробке

Дорога на кладбище в Рязани утром 25 апреля оказалась в 10-балльной пробке. Улица Черновицкая.

Утром 25 апреля Рязань встала в 10-балльную пробку. В первую очередь автомобильные заторы образовались на дорогах и улицах, ведущих к рязанским кладбищам. По состоянию на 08:30, буквально забиты машинами улица Гагарина, улица Черновицкая, Южная окружная дорога и улица Сысоевская (по направлению с кладбища). Так православные рязанцы отмечают Радоницу – день поминовения усопших.

Кроме того, серьезные пробки зафиксированы на участках Московского шоссе, улицах Дзержинского, Каширина, Зубковой, Куйбышевском шоссе и других участках улично-дорожной сети Рязани.

В мощную пробку по дороге с кладбищ рязанцы попадали буквально 8 апреля, когда православные отмечали Лазареву субботу. Люди просто изнывали (читать подробнее).