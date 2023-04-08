При выезде с кладбищ Рязани образовалась огромная пробка. Фото: АвтоБлог Рязань.

Субботним утром 8 апреля в Рязани образовалась серьезная пробка на улице Сысоевской при выезде с кладбищ Рязани. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки» на 11:20, протяженность автомобильного затора к Южному промузлу составляет порядка 1,5 км.

8 апреля православные отмечают Лазареву субботу. Якобы это последний день, когда можно убираться на кладбище перед Пасхой (16 апреля).

На фото, которое анонимно выложил подписчик «Автоблога Рязань», показана пробка на улице Сысоевской. Там расположены сразу несколько городских кладбищ - Новое, Новогражданское, Воскресенское, Богородское, Преображенское.