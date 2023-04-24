Как земля носит... Москвич убил рязанского юношу, а потом надругался над 15-летней девушкой

В Рязанской области осудят москвича, убившего молодого человека и изнасиловавшего 15-летнюю девочку.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершили расследование громкого уголовного дела в отношении ранее судимого за изнасилование и грабеж уроженца столицы.

Установлено, что вечером 7 августа 2022 года в одном из районов Рязанской области 37-летний москвич познакомился на улице с компанией молодых людей. Во время распития с ними алкоголя мужчина решил изнасиловать 15-летнюю девушку-подростка, вот только двое ее друзей ему мешали.

Чтобы избавиться о них, он несколько раз ударил ножом в шею и грудь 17-летнему парню, а также 21-летней девушке. Но, несмотря на раны, девушке с парнем удалось убежать и обратиться за помощью. Их срочно доставили в больницу, где молодой человек вскоре скончался.

После того, как 15-летняя подросток осталась одна, злодей избил ее, изнасиловал и скрылся. Задержали его буквально в считанные часы, и вскоре он во всем сознался.

Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительное заключение, в ближайшее время суд начнет рассматривать дело по существу.