Фото с места задержания шиловского упыря.

Полицейские задержали злодея, которого подозревают в жестоком нападении на подростков в поселке Шилово. Об этом «КП-Рязань» сообщил собственный источник. Вот что известно о резне в рязанском райцентре на данный момент.

8 августа отдел полиции «Шиловский» УМВД Рязанской области распространил ориентировку на 36-летнего жителя Москвы, подозреваемого в нападении на подростков. Из неофициальных источников известно, что подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера с 15-летней девочкой, а также страшно изрезал еще двоих подростков. Одного из них - 17-летнего парня - в понедельник вертолетом санавиации срочно доставили из шиловской больницы в Рязань. У парня рана шеи, груди, трахеи и пищевода. Врачи детской больницы делают все, чтобы спасти ему жизнь.

В настоящее время Следственный комитет отказывается комментировать, но как стало известно «КП-Рязань» уголовное дело находится в Рязани в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

Позже появились страшные подробности преступления маньяка в Шилове. Он, все-таки, изнасиловал девочку (вот что сообщает СК).

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