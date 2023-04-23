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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:08

«Непостижимо... Как горько и больно». Скончалась Заслуженная артистка РФ Светлана Гузикова

Не стало Заслуженной артистки РФ Светланы Гузиковой
Источник:kp.ru
На 74-м году жизни скончалась артистка рязанского Театра на Соборной Светлана Гузикова.

На 74-м году жизни скончалась артистка рязанского Театра на Соборной Светлана Гузикова.

В Рязани скончалась Заслуженная артистка России Светлана Николаевна Гузикова. Печальную весть принесла администрация Театра на Соборной.

Близкие артистки и простые рязанцы не скрывают в комментариях боль от утраты:

«Как же так... Как горько и больно... Светлая память, дорогая Света»

«Боже мой… Светочка! Невозможно поверить…»

«Тяжелая потеря... Светлая память... Замечательная артистка...»

«Светлая память прекрасной, настоящей актрисе и хорошему человеку! Скорбим».

Светлана Николаевна Гузикова родилась 22 февраля 1950 года.

Окончила Саратовское театральное училище в 1972 году. С этого же года служит в Театре на Соборной (Рязанском ТЮЗе).