«Непостижимо... Как горько и больно». Скончалась Заслуженная артистка РФ Светлана Гузикова

На 74-м году жизни скончалась артистка рязанского Театра на Соборной Светлана Гузикова.
В Рязани скончалась Заслуженная артистка России Светлана Николаевна Гузикова. Печальную весть принесла администрация Театра на Соборной.
Близкие артистки и простые рязанцы не скрывают в комментариях боль от утраты:
«Как же так... Как горько и больно... Светлая память, дорогая Света»
«Боже мой… Светочка! Невозможно поверить…»
«Тяжелая потеря... Светлая память... Замечательная артистка...»
«Светлая память прекрасной, настоящей актрисе и хорошему человеку! Скорбим».
Светлана Николаевна Гузикова родилась 22 февраля 1950 года.
Окончила Саратовское театральное училище в 1972 году. С этого же года служит в Театре на Соборной (Рязанском ТЮЗе).