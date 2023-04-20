«Останется в сердцах как прекрасный человек и учитель». Умерла уважаемый педагог Наталья Каракулова

Скончалась уважаемая учительница из Рязанской области Наталья Каракулова... Фото: Петр Каракулов | Ок.

Скончалась бывшая заведующая Подлипкинской школой Касимовского района Каракулова Наталья Федоровна. Соболезнования родным и близким выразили районная организация профсоюза образования, а также управление образования и молодежной политики администрации Касимовского района Рязанской области.

Наталья Каракулова родилась в 1950 году. Связала свою жизнь с педагогической деятельностью, окончив Пермский педагогический институт. Долгие годы трудилась учителем, а потом и заведующей школой.

«Наталья Федоровна останется в наших сердцах как прекрасный человек и учитель...» - оставили в комментариях, знавшие ее люди.

Ушла из жизни Наталья Каракулова 10 апреля 2023 года после тяжелой болезни.