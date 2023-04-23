Видео, снятое с Соборной колокольни кремля, появилось в сети

Появилось видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанцы стали снимать видео со смотровой площадки Соборной колокольни в кремле. Один из роликов разместил tg-канал «Затерянная Рязань».

По данным канала, пока митрополит Марк благословил на посещение колокольни только 22 и 23 апреля. Но если будет спрос, экскурсии могут стать ежедневными.

Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно обратиться в магазин сувениров на территории Архиерейского двора. Кстати, стоимость билета – 300 рублей.