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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:26

Видео, снятое с Соборной колокольни кремля, появилось в сети

Опубликовано видео с Соборной колокольни Рязанского кремля
Источник:kp.ru
Появилось видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля.

Появилось видео, снятое с Соборной колокольни Рязанского кремля.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанцы стали снимать видео со смотровой площадки Соборной колокольни в кремле. Один из роликов разместил tg-канал «Затерянная Рязань».

По данным канала, пока митрополит Марк благословил на посещение колокольни только 22 и 23 апреля. Но если будет спрос, экскурсии могут стать ежедневными.

Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно обратиться в магазин сувениров на территории Архиерейского двора. Кстати, стоимость билета – 300 рублей.