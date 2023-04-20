Желающие теперь смогут подняться на колокольню Рязанского кремля

На смотровую площадку колокольни Рязанского кремля будут водить экскурсии.

У рязанцев и гостей города появилась возможность подняться на смотровую площадку Соборной колокольни Рязанского кремля. Такое сообщение появилось в официальной группе Вознесенского храма.

Исходя из объявления, посещение будет организованным. Первые экскурсии должны состояться 22 и 23 апреля.

«Желающим подняться на смотровую площадку в эти дни по всем организационным вопросам следует обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора Рязанского кремля», - отмечается в объявлении.