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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 17:23

Появились фото горящей городской свалки в Рязани

Пожар тушат две автоцистерны, четыре трактора и семь машин с грунтом
Источник:kp.ru
Появились фото горящей городской свалки в Рязани

Появились фото горящей городской свалки в Рязани

Очевидцы поделились с «КП-Рязань» фотографиями горящей городской свалки. Пожар произошел 22 апреля в 17.32, и к восьми вечера еще не был локализован.

По данным пресс-службе регионального управления МЧС, загорелся мусор на площади 600 квадратных метров.

В тушении пожара принимают участи две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, а также работают четыре трактора, поливомоечная машина, 7 машин с грунтом. Также проводят инженерные мероприятия по засыпке места горения.

Горит мусор на площади 400 кв метров.

Горит мусор на площади 400 кв метров.

Дым от пожара растянулся на несколько сот метров.

Дым от пожара растянулся на несколько сот метров.