Появились фото горящей городской свалки в Рязани
Очевидцы поделились с «КП-Рязань» фотографиями горящей городской свалки. Пожар произошел 22 апреля в 17.32, и к восьми вечера еще не был локализован.
По данным пресс-службе регионального управления МЧС, загорелся мусор на площади 600 квадратных метров.
В тушении пожара принимают участи две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, а также работают четыре трактора, поливомоечная машина, 7 машин с грунтом. Также проводят инженерные мероприятия по засыпке места горения.
Горит мусор на площади 400 кв метров.
Дым от пожара растянулся на несколько сот метров.