Появились фото горящей городской свалки в Рязани

Очевидцы поделились с «КП-Рязань» фотографиями горящей городской свалки. Пожар произошел 22 апреля в 17.32, и к восьми вечера еще не был локализован.

По данным пресс-службе регионального управления МЧС, загорелся мусор на площади 600 квадратных метров.

В тушении пожара принимают участи две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, а также работают четыре трактора, поливомоечная машина, 7 машин с грунтом. Также проводят инженерные мероприятия по засыпке места горения.

Горит мусор на площади 400 кв метров.