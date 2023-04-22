2 автоцистерны, 4 трактора, 7 машин с грунтом. В Рязани загорелась городская свалка Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В субботу вечером, 22 апреля, в Рязани загорелась городская свалка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17.32. По данным МЧС, горит мусор на площади 400 квадратных метров.

В тушении пожара принимают участи две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, а также работают четыре трактора, поливомоечная машина, 7 машин с грунтом.

В пресс-службе сообщили, что для тушения также проводят иженерные мероприятия по засыпке места горения.