В 2023 году в Рязани досрочно завершат программу расселения из аварийного жилья

Программу расселения из аварийного жилья на 2019-2025 в Рязани завершат досрочно. Об этом глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила на личном приеме жителей 21 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В действующую программу на 2019-2025 годы входят многоквартирные дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Как отметила Елена Сорокина, при поддержке регионального правительства программу планируют завершить раньше срока - в 2023 году.

Уже в этом году планируется расселить четыре аварийных дома, и в новое жилье переедут 55 человек. По словам мэра, власти также приступят к разработке проекта новой программы.