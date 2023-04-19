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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 10:31

Из-за неявки свидетелей суд по делу Елены Логуновой отложили до 26 апреля

Суд над Александром Логуновым отложили до 26 апреля
Источник:kp.ru
Из-за неявки свидетелей суд по делу Елены Логуновой отложили до 26 апреля.

Из-за неявки свидетелей суд по делу Елены Логуновой отложили до 26 апреля.

Судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой, а также распространении порнографии отложили. Причина – неявка свидетелей. Следующее заседание запланировано на 26 апреля.

18 апреля в суде в качестве свидетеля допрашивали маму Елены Логуновой - Наталию Кошелеву. Женщина намерена ходатайствовать о вызове на следующее заседание родителей подсудимого Александра Логунова. Именно его обвиняют в убийстве жены и распространении порнографии. Пока никто из родных Логунова в суд не являлся.

Сам он находится под стражей в СИЗО в одиночной камере и читает детективы.