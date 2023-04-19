Мэр Сорокина назвала 10 дорог Рязани, которые дополнительно отремонтируют в 2023 году

В Рязани в 2023 году дополнительно отремонтируют 10 дорог. Фото: администрация Рязани.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина назвала дополнительные десять участков городских дорог, которые отремонтируют в 2023 году. Всего – более восьми километров.
Список из 10 дорог в Рязани:
- 1-й Тракторный проезд - от Народного бульвара до дома №9 по 1-му Тракторному проезду;
- Коммунистический переулок;
- автодорога в поселке Мехзавода;
- улица Орсовская от дома №1б до дома №14а по Московскому шоссе;
- улица Рыбацкая;
- улица Светлая;
- Скорбященский проезд;
- участок от Восточного промузла до площадки «Технониколь»;
- дорога от Ряжского шоссе до автокооператива «Сатурн-2»;
- участок автодороги по улице Магистральной - от улицы Октябрьской до улицы Станкозаводской.