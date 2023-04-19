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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:23

Мэр Сорокина назвала 10 дорог Рязани, которые дополнительно отремонтируют в 2023 году

В 2023 году в Рязани дополнительно отремонтируют 10 участков дорог
Источник:kp.ru
В Рязани в 2023 году дополнительно отремонтируют 10 дорог. Фото: администрация Рязани.

В Рязани в 2023 году дополнительно отремонтируют 10 дорог. Фото: администрация Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина назвала дополнительные десять участков городских дорог, которые отремонтируют в 2023 году. Всего – более восьми километров.

Список из 10 дорог в Рязани:

- 1-й Тракторный проезд - от Народного бульвара до дома №9 по 1-му Тракторному проезду;

- Коммунистический переулок;

- автодорога в поселке Мехзавода;

- улица Орсовская от дома №1б до дома №14а по Московскому шоссе;

- улица Рыбацкая;

- улица Светлая;

- Скорбященский проезд;

- участок от Восточного промузла до площадки «Технониколь»;

- дорога от Ряжского шоссе до автокооператива «Сатурн-2»;

- участок автодороги по улице Магистральной - от улицы Октябрьской до улицы Станкозаводской.