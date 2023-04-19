Пожар на турлатовской свалке распространился на 1,5 тыс. кв.м

19 апреля на окраине Рязани, близ поселка Турлатово, загорелся полигон для хранения отходов. Вечером вторника очевидцы сообщили, что в ту сторону по Ряжскому шоссе спешат пожарные.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, в 14:53 поступило сообщение о «загорании на территории свалки у поселка Турлатово». О какой конкретно площадке идет речь, в ведомстве не уточнили. На вызов выезжали шесть пожарных машин, 18 человек личного состава.

Ближе к 18:00 площадь пожара составляла около 500 кв.м, а к 20:20, когда стало известно о локализации, увеличилась ориентировочно до 1,5 тыс. «квадратов».

Совсем недавно, 9 апреля, уже горели отходы на открытой площадке в Турлатове. В предыдущие годы пожары неоднократно случались на незаконной, но продолжавшей работать, свалке химических отходов на территории бывшего завода «Химволокно» (ее еще называют Турлатовской).