Силовики массово задерживают армян по всей Рязани. Вот в чем причина

Массовое задержание армян происходит по всей Рязани. Вот в чем причина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани сотрудники правоохранительных органов во время рейдов массово задерживают армян. Об этом сообщает Русарминфо со ссылкой на представителей диаспоры.

«Действительно, идет какое-то преследование. С работы берут, с кафе, ресторанов. Всех подряд, в том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, там снимают отпечатки пальцев, записывают и отпускают. Но это стало уже массовым, и руководит этим начальник уголовного розыска. Кто ему дает такую команду, мы не знаем», - рассказал вице-президент Союза армян России Герман Ананянц.

По словам заместителя руководителя Армянской общины Рязанской области Роберта Алиханяна, все происходит якобы из-за того, что возбуждено уголовное дело в отношение трех армян, которые в бытовом споре в кафе подрались с гражданами Узбекистана.

«И вот они [полиция] сейчас ищут наших соотечественников, объявили их в федеральный розыск. Вот якобы ищут этих троих беглецов. Но по какой причине вы задерживаете так массово людей? Сейчас ждем реакцию вышестоящих инстанций правоохранительных органов, сотрудников аппарата губернатора».

В настоящее время полиция проверяет информацию о нападении «неадекватного» рязанца на девушку у НИТИ. Инцидент случился накануне (читать подробнее).