Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:38

Полиция проверит информацию о нападении «неадекватного» рязанца на девушку у НИТИ

В УМВД выяснят все обстоятельства с нападением мужчины на девушку у НИТИ в Рязани
Источник:kp.ru
В УМВД выяснят все обстоятельства с нападением мужчины на девушку у НИТИ в Рязани.

В УМВД выяснят все обстоятельства с нападением мужчины на девушку у НИТИ в Рязани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские выяснят все обстоятельства нападения мужчины на девушку у бизнес-центра НИТИ в Рязани. Несмотря на то, что заявлений от пострадавших или очевидцев происшествия в правоохранительные органы не поступало, полиция инициировала проверку по факту сообщений в СМИ и социальных сетях.

По предварительным данным, не совсем адекватный мужчина после словесного конфликта напал на девушку, бросил и удерживал ее на земле.