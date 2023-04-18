Полиция проверит информацию о нападении «неадекватного» рязанца на девушку у НИТИ

В УМВД выяснят все обстоятельства с нападением мужчины на девушку у НИТИ в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские выяснят все обстоятельства нападения мужчины на девушку у бизнес-центра НИТИ в Рязани. Несмотря на то, что заявлений от пострадавших или очевидцев происшествия в правоохранительные органы не поступало, полиция инициировала проверку по факту сообщений в СМИ и социальных сетях.

По предварительным данным, не совсем адекватный мужчина после словесного конфликта напал на девушку, бросил и удерживал ее на земле.