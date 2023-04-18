Флагманская школа в Рязани будет построена в микрорайоне Мервино.

Флагманскую школу мирового уровня будут строить в микрорайоне Мервино на окраине Рязани. И чиновники уже поспешили заявить, что школа станет очередной точкой притяжения в Рязани.

По словам губернатора Павла Малкова, вокруг школы будет выстраиваться архитектура микрорайона. Там создадут полноценную инфраструктуру с социальными учреждениями и общественными пространствами для отдыха и прогулок.

Предполагается, что во флагманской школе будет 800 мест, а введут ее в эксплуатацию в 2025 году. Учиться дети будут по нескольким направлениям (читать подробнее).