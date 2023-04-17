Флагманскую школу с передовыми технологиями откроют в Рязани в 2025 году

В Рязанской области в 2025 году планируют открыть школу с передовыми технологиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанская область вошла в число шести пилотных регионов страны, где будут строить флагманские школы с передовыми технологиями и методиками обучения. Об этом 17 апреля сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Наша главная задача – создать единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник вне зависимости от того, где он обучался, имел возможность получать качественное образование. Также в нашей стране есть дети, которые хотят получать более глубокие знания. Используя лучший отечественный опыт, будем создавать такие флагманские школы», - сказал федеральный чиновник.

Ожидается, что флагманская школа станет отличной площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, для внедрения лучших образовательных практик. Она станет важным методическим центром для остальных школ Рязанской области.

Предполагается, что во флагманской школе будет 800 мест, а введут ее в эксплуатацию в 2025 году. Учиться дети будут следующим направлениям:

- физико-математическое;

- естественно-научное;

- социально-гуманитарное.

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, будущие флагманские школы будут «мирового уровня».

«Провели большую подготовительную работу, сегодня нужно переходить уже в активную фазу. Важно, чтобы все вопросы были отработаны для того, чтобы проект успешно реализовывался», - подчеркнул Орешкин.

Тем временем на детей школы №75 города Рязани продолжают ежедневно оказывать давление. Микрорайон Дашково-Песочня активно застраивается, а строительство школ и других социальных объектов ни городские, ни областные власти в достаточном количестве не предусмотрели.