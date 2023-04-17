Ежедневное давление оказывают на старшеклассников школы №75

В Рязани родители учеников школы №75 жалуются на ежедневное давление на их детей.

На учеников старших классов школы №75 начали оказывать давление в связи с необходимостью перехода в другие школы. Об этом сообщает rzn.инфо со ссылкой на родителей школьников.

По данным сайта, каждый день на уроки к девятиклассникам приходят директор, классный руководитель и «просят срочно выбрать школу для перевода».

«Срочно составляют списки и нужно до конца учебного дня выбрать профиль, по которому каждый хочет учиться в 10 классе. Чтобы посчитать, сколько человек и куда пристроить», - цитируют журналисты одного из родителей. В противном случае, «дети сами будут решать как и куда попадут, но уже без помощи директора».

Ранее мэра Рязани Елену Сорокину просили встретиться с родителями учеников школы №75, чтобы вместе постараться найти компромиссное решение. Школа №75 расположена в микрорайоне Дашково-Песочня на Васильевском проезде. При нормативе в 1 100 человек, здесь в две смены учатся порядка 2 700 учеников (читать подробнее).