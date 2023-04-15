Приоритетной версией является самоубийство. Следов избиения на теле погибшего студента не обнаружено

На окраине Рязани нашли труп молодого человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете появилась информация, что молодой человек, тело которого 7 апреля обнаружили в областном центре в микрорайоне Песочня у ТЦ «Европа», был убит. КП-Рязань обратилось к своим источникам в правоохранительных структурах за разъяснением ситуации. Выяснилось, что приоритетной является все же версия с самоубийством. Следы крови на лице и руках погибшего появились из-за лопнувших сосудов носа.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области в свою очередь сообщили, что Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани продолжает проведение процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти уроженца города Тула 2001 года рождения. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать об избиение молодого человека не обнаружено. На данном этапе приоритетной версией является самоубийство.