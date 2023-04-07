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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 18:29

Труп молодого человека обнаружили около ТЦ «Европа» на окраине Рязани

СК уже ведет доследственную проверку
Источник:kp.ru
На окраине Рязани нашли труп молодого человека.

На окраине Рязани нашли труп молодого человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная находка ждала жителей рязанского микрорайона Песочня вечером 7 апреля. В лесопосадке недалеко от торгового центра «Европа» на улице Шереметьевской обнаружили повешенный труп молодого человека.

Как сообщили порталу YA62 в экстренных службах города, погибшим оказался мужчина 2001 года рождения. Тело направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы. В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области добавили, что умерший был уроженцем города Тулы.

Что стало причиной гибели молодого человека, в настоящее время выясняют следователи Железнодорожного МСО. По факту произошедшего уже ведется доследственная проверка.