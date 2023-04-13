Из-за уклонения от военной службы призывник из Скопина предстанет перед судом

В Скопинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении жителя Скопина, который уклонялся от военной службы. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение заключило, что скопинец под роспись получил повестку в военкомате, но не явился в положенный день на медкомиссию. При этом сообщается, что у него было оснований для освобождения, и он был признан годным к прохождению военной службы. Вместо военкомата мужчина уехал в Москву, чтобы укрыться от службы в армии по призыву.

Скопинца обвиняют по статье 328 часть 1 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Судебное заседание назначено на 18 апреля.