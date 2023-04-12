Администрация объяснила причину перекрытия участка улицы Радищева в Рязани.

Перекрытие участка улицы Радищева в Рязани 12 апреля связано с аварийной ситуацией на подающем трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение в районе дома 69 перекрыли около полудня. На месте проведения работ установили дорожные знаки, запрещающие проезд.

В 15 часам специалисты РМПТС ликвидировали аварийную ситуацию, начались земляные работы. По данным пресс-службы, дорогу для автомобилистов на этом участке откроют до конца суток. Благоустройство территории планируют завершить в течение недели.