На участке улицы Радищева в Рязани полностью перекрыли проезд

Перекрыт проезд по улице Радищева в районе дома № 69.
В среду, 12 апреля, в Рязани полностью перекрыли проезд по улице Радищева в районе дома № 69. Об этом «КП-Рязань» сообщили очевидцы.
- На месте работает техника РМПТС. Участок дороги вскрыли, и рабочие прокладывают коммуникационные трубы, - отметили очевидцы.
Место проведения работ обозначили временными дорожными знаками, запрещающими проезд.
Рядом с ремонтируемым участком ведется строительство многоквартирного дома.
Официальная информация уточняется.