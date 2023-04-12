На участке улицы Радищева в Рязани полностью перекрыли проезд

Перекрыт проезд по улице Радищева в районе дома № 69.

В среду, 12 апреля, в Рязани полностью перекрыли проезд по улице Радищева в районе дома № 69. Об этом «КП-Рязань» сообщили очевидцы.

- На месте работает техника РМПТС. Участок дороги вскрыли, и рабочие прокладывают коммуникационные трубы, - отметили очевидцы.

Место проведения работ обозначили временными дорожными знаками, запрещающими проезд.

Рядом с ремонтируемым участком ведется строительство многоквартирного дома.

Официальная информация уточняется.