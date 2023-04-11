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НовостиЗвезды11 апреля 2023 5:46

Концерт Ларисы Долиной в Рязани 24 апреля: в ожидании аншлага и абсолютных премьер

Концерт Ларисы Долиной в Рязани пройдет 24 апреля в областной филармонии
Источник:kp.ru
Лариса Долина споет рязанцам 24 апреля свои главные хиты - «Погода в доме», «Три розы», «Льдинка», «Половинка».

Лариса Долина споет рязанцам 24 апреля свои главные хиты - «Погода в доме», «Три розы», «Льдинка», «Половинка».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 апреля в Рязанской областной филармонии пройдет концерт Ларисы Долиной. Певица представит свою новую программу «Лучшее», в которую войдут, как полюбившиеся всеми хиты - «Погода в доме», «Три розы», «Льдинка», «Половинка», так и абсолютные премьеры.

«Кажется, нет ни одного жанра, в котором бы Лариса Долина себя не пробовала. Каждый концерт певицы – настоящий грандиозный подарок для любителей разных стилей и направлений музыки. Уникальный голос и выдающаяся техника владения им, не раз были отмечены мэтрами мировой музыки», - уверяют организаторы концерта.

Концерт Ларисы Долиной в Рязани пройдет в сопровождении ансамбля «Долина-band».

Начало концерта в 19:00.

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