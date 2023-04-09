МЧС: жилые дома не пострадали при пожаре в Путятинском районе.

ГУ МЧС России по Рязанской области опровергло информацию о сгоревших домах в Путятинском районе. Горела лишь трава вблизи деревни Климовка.

В ведомстве сообщили, что на виновника загорания травы составили протокол об административном правонарушении. По предварительной информации МЧС, рязанка сжигала прошлогоднюю траву в непригодной для этого емкости, из-за чего огонь перешел на близлежащую территорию.

В результате пожара уничтожена трава на площади около десяти гектаров. При этом жилые дома не пострадали. В тушении огня были задействованы 30 человек, в том числе 15 добровольцев, а также три единицы техники.

- Перехода огня на строения не допущено, - заявила пресс-служба ведомства.