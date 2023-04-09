Из-за пала сухой травы загорелись три дома в Путятинском районе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Путятинском районе Рязанской области случился серьезный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о горевшей траве в Боршеве и Климовке поступило в 15:44. Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты.

Однако некоторые источники утверждают, что сгорело три дома, пока до места происшествия добиралась одна пожарная машина. В ведомстве эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.