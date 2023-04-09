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НовостиОбщество9 апреля 2023 6:19

В 2023 году установят 40 детских площадок во дворах Рязани

В прошлом году установили 20 детских площадок
Источник:kp.ru
В Рязани установят еще 40 детских площадок в 2023 году.

В Рязани установят еще 40 детских площадок в 2023 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Рязани планируют установить 40 детских площадок, что в два раза больше, чем в 2021-м. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина у себя в Telegram-канале.

В прошлом году было установлено 20 детских городков.

Жительница Рязани попросила у чиновников детскую игровую площадку во дворе на улице Юбилейной, на заброшенном месте, где раньше располагалась агитплощадка. Рязанке предложили провести общее собрание собственников квартир и принять решение об установке площадки в рамках программы по благоустройству дворов; или принять участие в программе местных инициатив. Мэр поручила районному префекту совместно с управлением энергетики и ЖКХ помочь женщине в организации собрания.