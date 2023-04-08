Мертвого мужчину обнаружили на улице Советской Армии в Рязани

На улице Советской Армии в Рязани обнаружили труп 69-летнего мужчины.

В квартире одного из домов по улице Советской Армии обнаружили труп 69-летнего мужчины. На теле не было видимых следов криминального характера.

По информации «Московского комсомольца», тело обнаружили родственники, которые забеспокоились, что мужчина перестал отвечать на телефонные звонки.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Доследственная проверка продолжается.

5 апреля под Рязанью обнаружили труп 68-летнего мужчины. Его тело лежало на террасе, а вокруг все было залито кровью, и лежала веточка вербы (читать подробнее).