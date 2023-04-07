Пришел с веточкой вербы в гости, а потом убил хозяина. В Рязанской области расследуют очередное убийство

Касимовец пришел с веточкой вербы в гости, а потом в жестокой драке убил товарища. Фото: Анастасия Осипова

Вечером 5 апреля в деревне Клетино обнаружили труп 68-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, накануне к хозяину дома пришел в гости его 58-летний приятель. Инвалид II группы принес с собой веточку вербы и немного водки. Хозяин пить не стал, но дал гостю сосиску для закуски.

Спустя некоторое время между приятелями начинается драка, причину возникновения которой выясняют следователи. Натуральный кулачный бой с взаимным нанесением огромного количества ударов – все в доме было залито кровью. И когда переместились на крыло террасы, гость начал одерживать верх, бил товарища до тех пор, пока тот не перестал шевелиться.

- Когда увидел, что хозяин дома не дышит, он пошел к соседям и попросил вызвать полицию. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается, - сообщил следователь по расследованию особо важных дел Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Позже появилось фото с места преступления (смотреть).