Появилось фото с места жестокой драки, в которой забили до смерти 68-летнего касимовца.

Появилось фото с места происшествия в деревне Клетино Касимовского района, где два дня назад произошло жестокая драка между двумя приятелями. В результате конфликта погиб 68-летний местный житель.

В настоящее время следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан (подробнее о случившемся).