Масштабная пробка образовалась на Московском шоссе из-за ДТП

Пробка на пересечении Московского и Михайловского шоссе в Рязани 8 апреля в 13:05.

Субботним днем 8 апреля на Московском шоссе из-за ДТП образовалась пробка, протяженностью более четырех километров – от пересечения с улицей Юбилейной до Михайловского шоссе. Рязанское ГИБДД в настоящее время выясняет причины аварии, но уже известно, что никто из людей не пострадал.

По состоянию на 13:00, проблемы с движением автомобилисты испытывают на улицах Юбилейная, Крупская, а также на проезде Шабулина, частично на Северной окружной дороге и других участках улично-дорожной сети Рязани.

Разрастается пробка и районе рязанских кладбищ, машинами забита улица Сысоевская (читать подробнее).