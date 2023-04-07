Умер за операционным столом. Не стало врача-хирурга Рязанской ОКБ Владимира Осипова

Умер врач-хирург Рязанской ОКБ Владимир Осипов. Фото: Областная клиническая больница.

Рязанское медицинское сообщество понесло серьезную утрату – в четверг, 6 апреля, ушел из жизни кандидат медицинских наук, врач-хирург Областной клинической больницы Владимир Осипов. Печальную весть сообщила пресс-служба регионального минздрава.

- Министерство здравоохранения Рязанской области выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по случаю ухода из жизни заведующего отделением гинекологии, малоинвазивной и пластической хирургии Областной клинической больницы, кандидата наук Владимира Владимировича Осипова. Мы скорбим вместе с Вами и разделяем горечь утраты, - говорится в некрологе ведомства.

Владимир Осипов окончил Рязанский медуниверситет в 1985 году. С 1995 года работал в ОКБ сначала врачом отделения лапароскопической хирургии и гинекологии, а с 2002 года возглавлял второе хирургическое отделение. Являлся членом Российского общества хирургов и, по признанию коллег, был прекрасным человеком и хорошим специалистом.

Что стало причиной смерти Владимира Владимировича, не сообщается. Однако на рязанском медицинском сайте появилась информация, что врач умер прямо на рабочем месте, за операционным столом.