«Мне всегда казалось, что врачи бессмертны». Проститься с известным хирургом Владимиром Осиповым можно 8 апреля

Осипов Владимир Владимирович - врач из Рязани умер 6 апреля 2023 года.

Врача-хирурга рязанской областной клинической больницы Владимира Осипова похоронят 8 апреля. Перед этим пройдут церемония прощания и гражданская панихида. Проститься с кандидатом медицинских наук можно в субботу, 8 апреля, в конференц-зале ОКБ на улице Интернациональной.

Известный рязанский хирург скончался 6 апреля. Появилась информация, что сердце Владимира Осипова остановилось прямо во время работы, за операционным столом.

«Мне всегда казалось, что врачи бессмертны, они спасают наши жизни. Но, увы... Жаль. Царствие небесное. Соболезнования родным», - написал один из рязанцев в комментариях.