Массовые сообщения о минировании зданий в Рязани поступают 6 апреля

Массовые сообщения о минировании зданий поступают в Рязани 6 апреля. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

6 апреля начали поступать массовые сообщения о минировании учреждений Рязани. По каждому случаю правоохранительные органы проводят проверки.

«Если раньше злоумышленники выбирали здания с принадлежностью к определенной сфере деятельности, то сегодня - в хаотичном порядке, затрагивают самые разные объекты социально-экономической сферы», - цитирует Ya62 источника.

Известно, что жизни и здоровью рязанцев ничего не угрожает.

Утром 6 апреля в центре Рязани срочно эвакуировали православную гимназию на улице Затинной (читать подробнее).