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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:06

Срочно эвакуировали учеников православной гимназии в центре Рязани

В Рязани 6 апреля эвакуировали учеников и педагогов православной гимназии
Источник:kp.ru
В Рязани эвакуировали учащихся и педагогов гимназии на улице Затинной.

В Рязани эвакуировали учащихся и педагогов гимназии на улице Затинной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 6 апреля в центре Рязани срочно эвакуировали учеников, педагогов и сотрудников православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского (улица Затинная, 21), сообщает Рязинформбюро.

На место происшествия выдвинулся пожарный расчет.

К настоящему времени официальных комментариев о случившемся не поступало. Подробности уточняются.

Двумя днями ранее прервались занятия в рязанском лицее №4, расположенном на улице Соборной. Сработала пожарная сигнализация (читать подробнее).