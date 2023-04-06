Срочно эвакуировали учеников православной гимназии в центре Рязани

В Рязани эвакуировали учащихся и педагогов гимназии на улице Затинной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 6 апреля в центре Рязани срочно эвакуировали учеников, педагогов и сотрудников православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского (улица Затинная, 21), сообщает Рязинформбюро.

На место происшествия выдвинулся пожарный расчет.

К настоящему времени официальных комментариев о случившемся не поступало. Подробности уточняются.

Двумя днями ранее прервались занятия в рязанском лицее №4, расположенном на улице Соборной. Сработала пожарная сигнализация (читать подробнее).