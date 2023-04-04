Пожарная сигнализация сработала в рязанском лицее №4, эвакуировали 650 человек

В рязанском лицее №4 сработала пожарная сигнализация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 4 апреля, занятия в рязанском лицее №4, что на улице Соборной, пришлось временно прервать. В здании произошло ЧП – сработала пожарная сигнализация. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба областного Управления МЧС.

Об инциденте уведомили диспетчеров и на место незамедлительно выехала пожарная техника с людьми. Без эвакуации школьников, педагогов и персонала не обошлось – в общей сложности из здания вывели 650 человек. К счастью, после проверки выяснилось, что тревога была ложная.

В настоящий момент персонал лицея и ученики вернулись в классы и кабинеты, а учебный и рабочий процессы идут в обычном режиме.