На новые комитеты рязанское правительство распределило 1,8 млрд рублей

Три новых комитета правительства Рязанской области получат на реализацию своих полномочий свыше 1,8 млрд рублей. Средства перераспределили за счет ассигнований министерств, из структуры которых они выделены. То есть расходы бюджета не увеличатся, следует из доклада министра финансов Марины Наумовой на заседании кабмина 4 апреля.

Наумова назвала такие изменения:

- комитету инвестиций и туризма перераспределили почти 1,5 млрд рублей с министерства экономического развития,

- комитету информации и массовых коммуникаций - 220 млн рублей с министерства по делам территорий;

- комитету по делам молодежи - 96 млн рублей с министерства образования.

Дополнительно комитетам достанутся 8,1 млн рублей за счет сокращения вакантных единиц в других органах власти.

Кроме того, кабмин принял решение выделить из резервного фонда:

- 97,7 млн рублей на выплаты участникам СВО;

- 58,9 млн рублей на капремонт теплосетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара;

- 16,5 млн рублей на замену искусственного покрытия футбольного поля СШОР «Олимпиец».