Еще почти 100 млн рублей выделят на выплаты участникам СВО

В Рязанской области предусмотрели дополнительное финансирование на нужды участников СВО.

На выплаты участникам специальной военной операции (СВО) в 2023 году хотят выделить еще около 100 млн рублей. Об этом на заседании правительства Рязанской области сказала министр финансов региона Марина Наумова, зачитывая проект закона «О внесении изменений в закон об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025».

- На предоставление выплат участникам специальной военной операции предлагается дополнительно предусмотреть 97,7 млн рублей, - подчеркнула чиновница.

Деньги будут выделять за счет сокращения ассигнований резервного фонда правительства. Вопросов у членов правительства в целом по законопроекту не возникло, и его направили для рассмотрения в Рязанскую областную Думу.