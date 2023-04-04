Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 11:06

Испугался выступления эксперта. Рязанского тренера по каратэ, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, увезли на «скорой»

Рязанского тренера по каратэ, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, на «скорой» увезли из суда
Источник:kp.ru
Сэнсэя уводили из суда под руки два медицинских работника.

Сэнсэя уводили из суда под руки два медицинских работника.

В Рязанской области состоялось очередное заседание по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Обвиняемый в преступлении – 49-летний сэнсэй, тренер по каратэ, которому вменяют сразу две статьи УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и насильственные действия сексуального характера.

3 апреля в суде должны были допросить эксперта-психолога по делу, но перед вызовом специалиста в зал, обвиняемый неожиданно пожаловался на здоровье и попросил медицинскую помощь.

Прибывшая в суд бригада «скорой» сделала сэнсэю ЭКГ, измерила давление и дала таблетку от чуть повышенного давления. Но сам обвиняемый настоял на своей срочной госпитализации. В итоге судебное заседание в очередной раз отложили.

По предварительным данным КП-Рязань, по состоянию на полдень 4 апреля, обвиняемый в изнасиловании ребенка не числится госпитализированным ни в одном медучреждении района.