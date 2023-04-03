С профессором Рязанского госуниверситета Лидией Гребёнкиной простятся 4 апреля

Лидия Константиновна Гребёнкина.

4 апреля в Рязани простятся с профессором Рязанского государственного университета Лидией Гребёнкиной. Церемония пройдет в конференц-зале вуза (ул. Свободы, 46) и начнется в 10:30.

В альма-матер о Лидии Константиновне рассказали, что она начинала пионервожатой, учителем истории и более 60 лет проработала в сфере высшего образования. Более 30 лет она руководила педагогическими кафедрами.

По словам коллег, Лидия Гребёнкина до последнего дня продолжала работу на кафедре педагогики и менеджмента в образовании, руководила курсовыми проектами студентов.

«Великий труженик, она не давала себе отдыха, работала над научными статьями, монографиями и учебными пособиями», - рассказали в РГУ.

Те, кто работал с Лидией Константиновной или учился у нее, отмечают настоящий задор и оптимизм, который она пронесла через всю жизнь, ее умение мирить непримиримых и находить контакт с самыми разными людьми.