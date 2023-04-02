Ушла из жизни профессор РГУ Лидия Гребенкина, проработавшая в вузе почти 60 лет

Лидия Гребенкина.

Ушла из жизни доктор педагогических наук, профессор РГУ Лидия Гребенкина. Она проработала в вузе почти 60 лет. Также она была академиком Международной академии педагогических наук.

«Лидия Константиновна была необыкновенно сильным человеком, умным, стойким, волевым. Легкая как перышко, своим жизнелюбием она давала мощнейший заряд позитива всем вокруг, мотивировала работать, развиваться, расти над собой», - написала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Лидия Гребенкина была научным руководителем и наставником нынешней градоначальницы. Сорокина призналась, что многому у нее научилась. Она выразила глубокие соболезнования родным и близким преподавателя.