На улице Свободы в Рязани началось строительство дома вместо снесенного

На Свободы, 74б в Рязани начали строить трехэтажный элитный дом. Фото: vk.com/gsn62

По адресу улица Свободы, 74б в Рязани, на пересечении с улицей Маяковского, началось строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области, проводящий проверку по организации строительной площадки.

«Начинается строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по улице Свободы в г. Рязани от застройщика ООО «СЗ «Авиаль», - проинформировало ведомство.

К сносу здания 1953 года постройки, которое располагалось на участке ранее, приступили ровно год назад - 1 апреля 2022-го. Проект планировки территории опубликован на сайта администрации Рязани.