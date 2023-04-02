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НовостиОбщество2 апреля 2023 6:50

На улице Свободы в Рязани началось строительство дома вместо снесенного

К сносу здания 1953 года постройки приступили ровно год назад
Источник:kp.ru
На Свободы, 74б в Рязани начали строить трехэтажный элитный дом. Фото: vk.com/gsn62

На Свободы, 74б в Рязани начали строить трехэтажный элитный дом. Фото: vk.com/gsn62

По адресу улица Свободы, 74б в Рязани, на пересечении с улицей Маяковского, началось строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области, проводящий проверку по организации строительной площадки.

«Начинается строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по улице Свободы в г. Рязани от застройщика ООО «СЗ «Авиаль», - проинформировало ведомство.

К сносу здания 1953 года постройки, которое располагалось на участке ранее, приступили ровно год назад - 1 апреля 2022-го. Проект планировки территории опубликован на сайта администрации Рязани.

К сносу здания 1953 года постройки на участке приступили ровно год назад - 1 апреля 2022-го. Фото: Владимир РАДУЧИЧ в группе vk.com/rzn_city

К сносу здания 1953 года постройки на участке приступили ровно год назад - 1 апреля 2022-го. Фото: Владимир РАДУЧИЧ в группе vk.com/rzn_city