Путин подписал Указ о назначении судей в Рязани

Три рязанских судьи получили новые должности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Три судьи, работающие в Рязани, получили новые назначения указом Президента. Соответствующий документ, датированный 31 марта 2023 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно президентскому Указу, заместителем председателя Железнодорожного суда Рязани на шестилетний срок полномочий назначен Александр Буторин. Ранее он работал в том же учреждении в должности судьи по гражданским делам.

Также новые должности, но уже в Советском районном суде Рязани получили Татьяна Кривцова и Елена Рябинкина. Обе фактически пошли на повышение: Кривцова до назначения работала мировым судьей, а Рябинкина – помощником судьи в Октябрьском районном суде. В отличие от должности заместителя председателя суда, срок полномочий новых судей не ограничен.

Ранее новые должности получили еще шесть судей. Нового председателя назначили в Старожиловский районный суд, а заместителя председателя – в Касимовский районный суд. Изменения претерпели Рязанский областной и районный суды, а также Железнодорожный суд Рязани (подробнее).