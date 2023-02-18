Путин подписал указ о назначении судей в Рязанской области

Издан указ о назначении судей в регионах, в том числе в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области получили назначения шесть судей. Соответствующий указ 17 февраля за подписью президента Владимира Путина опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Александр Евдокимов, ранее работавший с приставкой «врио», официально возглавил Старожиловский районный суд. Его коллега Татьяна Шитова стала заместителем председателя Касимовского районного суда. У обоих срок полномочий ограничен шестью годами, тогда как у перечисленных ниже не ограничен.

Судьями в Рязанский областной суд назначены Юлия Крайнева и Анна Сафрошкина, а в Железнодорожный районный суд Рязани и Рязанский районный суд — Анастасия Гамзина и Ольга Совцова соответственно.

Крайнева пошла на повышение из Октябрьского районного суда Рязани, Сафрошкина — из Железнодорожного. Гамзина до этого работала в Милославском районном суде. Совцова была пресс-секретарем и помощником председателя того же Рязанского районного суда.