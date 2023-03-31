Еще появились фото с места смертельной аварии в Шиловском районе с участием грузовиков.

По состоянию на 31 марта 15:10 на месте смертельной аварии в Шиловском районе (у поворота на Шилово) автомобильного затора практически нет, грузовики растащили. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец последствий ДТП.

Появились фото с места смертельного ДТП в Шиловском районе.

Трагедия на трассе М-5 произошло в полдень 31 марта. Грузовой автомобиль Scania с полуприцепом (на фото с цистерной – Ред.), за рулем которого находился 72-летний водитель, врезался на скорости в грузовик DAF.

Погиб один человек при столкновении двух грузовиков в Шиловском районе.

В результате дорожного происшествия водитель Scania погиб.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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